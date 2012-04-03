У Краматорську за останні 3 дні повісилися дві людини

У Краматорську Донецької області за останні 3 дні у власних квартирах повісилися дві людини – 20-річний хлопець і 44-річний чоловік.

Про це сьогодні повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська».

Так, 2 квітня покінчив життя самогубством 44-річний чоловік, який проживає по вулиці Сеченова. Він повісився на дверях кімнати. Його знайшов сусід, які зайшов відвідати товариша, покійний був в напівсидячому стані, передсмертної записки він не залишив.

Працівники міліції не виявили в обстановці кімнати нічого дивного, крім розкритої на столі Біблії. Обставини події залишаються невідомими.

У правоохоронців є припущення, що чоловік не виніс туги за своєю 39-річною коханою, яка після сварки з ним повісилася на ручці вхідних дверей. Жінка залишила записку синові, який проживає в Санкт-Петербурзі з проханням її пробачити.

А 20-річний хлопець, який проживає по вулиці Прилуцькій, покінчив життя самогубством 31-го березня.

Він проживав в одній квартирі з матір’ю і бабусею. Того дня молода людина прийшла додому в стані легкого алкогольного сп'яніння, через що між ним і родичами стався конфлікт. У пориві злості він почав викидати їхні речі з вікна (квартира на другому поверсі), потім вигнав із квартири, висловивши намір здійснити суїцид. Стурбовані жінки тут же викликали наряд міліції та “швидку допомогу”. Впродовж 7 хвилин патруль прибув на місце, міліціонери потрапили до помешкання з сусідньої квартири через вікно. На момент, коли вони знайшли хлопця, він вже був мертвий. Молода людина повісилася на собачому повідці. Працівники “швидкої допомоги”, які приїхали на виклик, врятувати його не змогли. За словами матері загиблого, наступного дня після того, що трапилося, її син мав виходити на роботу на один із заводів міста, куди влаштувався напередодні смерті.