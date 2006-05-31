ГПУ виявила численні порушення в роботі Київської обласної прокуратури

Генеральна прокуратура України в ході перевірки виявила численні порушення в роботі Київської обласної прокуратури щодо дотримання земельного законодавства - про це повідомила на засіданні колегії Генпрокуратури заступник Генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА.

Вона повідомила, що в ході перевірки в Київській області порушено 7 кримінальних справ, внесено 63 протести, а також навела факти, які свідчать про низьку ефективність роботи правоохоронних органів області у сфері земельних відносин.

Зокрема, сказала Т.КОРНЯКОВА, встановлено, що у Київській області сільрадами земельні ділянки надаються в користування і власність без проектів відводів.

Так, рішенням Пірновської сільради Вишгородської району у 2004 році без висновку державної землевпорядної експертизи передано в оренду ПП ”Альянс плюс” земельну ділянку площею 10 га на 40 років.

„Голова сільради, не маючи відповідної ліцензії, особисто виїхав на місце та відвів ділянку в натурі, що призвело до незаконного використання землі та подальшої передачі її у власність працівникам ПП. Проект відведення земельної ділянки і дотепер не розроблений.

Незважаючи на те, що прокурору району було відомо про цю ситуацію, він не вжив відповідних заходів і лише під час перевірки на вимогу Генпрокуратури незаконні рішення сільради були опротестовані.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу, але вже через тиждень, 22 травня 2006 року Печерський районний суд скасував постанову про порушення справи. Внесене апеляційне подання”, - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Бобрицька сільрада всупереч закону погодила відведення ділянки площею 110 га під житлову забудову за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Прокуратура району свого часу не виявила цього порушення. Незаконне рішення опротестоване лише після втручання Генпрокуратури України.

Рішенням Здорівської сільради Васильківського району незаконно передано в оренду для житлового будівництва 54 га лісового фонду 1 групи без зміни їхнього цільового призначення. Зазначене рішення скасоване ще на початку 2005 року, проте лише зараз природоохоронною прокуратурою заявлено позов про визнання договору про оренду землі недійсним.

Минулого року до органів прокуратури Київської області від обласного управління земельних ресурсів направлено 134 матеріали стосовно повернення самовільно зайнятих земельних ділянок загальною площею 340 га. Але прокуратурою заявлено лише 40 позовів, за розглядом яких до державної та комунальної власності повернуто лише 46 га земель.

У 2006 році за результатами розгляду позовів повернуто лише 9 соток землі, сказала Т.КОРНЯКОВА.

За її словами, прокуратура області не заявляла позовів про стягнення шкоди, завданої нецільовим використанням землі, не добивається фактичного усунення порушень закону, не оскаржує незаконні судові рішення.

Трапляються прорахунки та недоліки в організації розслідування кримінальних справ та здійсненні нагляду за ними. Із 60 порушених кримінальних справ третина залишилася не розслідуваними.

Так, майже рік Бориспільська міжрайонна прокуратура розслідувала незаконно порушену кримінальну справа за фактом підроблення статутних документів СП „Простір”. Більше того, слідчим прокуратури незаконно накладено арешт на ділянку площею 100 га і лише наприкінці минулого року Генеральна прокуратура справу закрила і скасувала всі незаконні рішення по ній.