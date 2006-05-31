1674 луганських школярів взяли участь в оцінювання знань з української мови

Сьогодні в останній день навчального року 1 тис. 674 школяри міста Свердловська взяли участь в експерименті по зовнішньому оцінюванню знань абітурієнтів з української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, кожен з учасників експерименту отримав сертифікат, який дає йому право в разі задоволення результатом не складати державний іспит в школі, а також вступні іспити з цього предмету у вузі.

Сьогодні останній дзвінок на Луганщині пролунав для 19,2 тис. одинадцятикласників та 31 тис. дев’ятикласників.

Цього року профтехучилища області закінчує 12,7 тис. кваліфікованих робітників, а вузи випускають 36 тис. спеціалістів.