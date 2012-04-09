В Одесі озброєні злочинці пограбували BMW: оголошено план «Перехоплення»
16:13, 09 квітня 2012Суспільство
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Співробітники ДАІ та оперативники карного розшуку ведуть розшук автомобільних грабіжників, які сьогодні в центрі Одеси зупинили автомобіль BMW і пограбували його власника.
В Одесі оголошено план «Перехоплення»
Про це повідомили УНІАН у прес-службі міського УВС. Як уточнила керівник прес-служби Тетяна Хмельницька, «пограбуванню піддався фінансовий директор одного з автосалонів, який прямував на своєму BMW в банк, щоб здати грошову виручку».
Проте на вулиці Новосільського машину раптово «підрізав» інший легковик такої самої марки. З неї вискочили двоє чоловіків у чорному одязі і чорних бейсболках, які, погрожуючи «предметом, схожим на пістолет», відібрали у підприємця пакет з грошима, що лежав на передньому сидінні автомобіля.
Злочинцям на білому BMW вдалося втекти – співробітники ДАІ і карного розшуку діють згідно з оголошеним планом «Перехоплення».
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