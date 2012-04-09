В Одесі озброєні злочинці пограбували BMW: оголошено план «Перехоплення»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міського УВС. Як уточнила керівник прес-служби Тетяна Хмельницька, «пограбуванню піддався фінансовий директор одного з автосалонів, який прямував на своєму BMW в банк, щоб здати грошову виручку».

Проте на вулиці Новосільського машину раптово «підрізав» інший легковик такої самої марки. З неї вискочили двоє чоловіків у чорному одязі і чорних бейсболках, які, погрожуючи «предметом, схожим на пістолет», відібрали у підприємця пакет з грошима, що лежав на передньому сидінні автомобіля.

Злочинцям на білому BMW вдалося втекти – співробітники ДАІ і карного розшуку діють згідно з оголошеним планом «Перехоплення».