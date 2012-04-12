Янукович доручив розмістити Польський дім у Львові

Як повідомляє прес-служба Президента, відповідне доручення глава держави дав під час зустрічі з представниками творчої інтелігенції Львівщини.

В.Янукович наголосив на важливості продовження українсько-польської співпраці, зокрема, в культурній сфері.

У ході зустрічі з творчою інтелігенцією Президент також обговорив широке коло питань культурного та гуманітарного розвитку Львівщини й України.