Громадськість Закарпаття намагається зупинити будівництво 360 міні-ГЕС

Про це кореспондента УНІАН повідомив головний редактор газети «ВАРТО знати!», координатор Закарпатського «Громадського центру», один із авторів позову Володимир Феськов.

За його словами, у своєму зверненні до суду громадські діячі просять суд визнати протиправним та скасувати рішення Закарпатської обласної ради від 4 листопада 2011 р. №310 «Про затвердження локальних та обласної схем розташування малих гідроелектростанцій». Дане рішення передбачає будівництво до 360 гідроелектростанцій на території Закарпатської області.

На думку позивачів-експертів, рішення було прийнято з грубими порушеннями чинного законодавства України. «Було порушено шість законів України, а саме - про місцеве самоврядування, доступу до публічної інформації, про місцеві державні адміністрації, містобудівну діяльність», - уточнив В.Феськов.

Також, за його словами рішення облради суперечить позиції громадськості, експертним висновкам фахівців та міжнародним домовленостям України про спільне регулювання питань щодо водного басейну Дунаю. «Тому воно повинно бути скасоване», - додав громадський діяч.

У позові також йде мова про перевищення повноважень Закарпатською обласною радою, оскільки велика кількість ГЕС знаходяться на гірських територіях Карпат, які законом визнані «окремими частинами території України», що розробляються виключно за рішенням Кабінету міністрів України.

Подібне звернення громадські діячі надіслали також на ім’я прокурора Закарпатської області Анатолія Петруні.