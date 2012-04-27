При одержанні хабара затримали мера

Слідством встановлено, що житель міста звернувся до голови міської ради з проханням виділити в орендне користування 46 га землі строком на три роки. Проте за позитивне рішення в цьому питанні міський керівник зажадав хабар.

Передача грошей відбувалася через посередника мера 25 квітня. Після отримання частини необхідної суми у розмірі 20 тис грн, чиновника було затримано. Стосовно нього прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Стосовно підозрюваного судом обирається запобіжний захід.