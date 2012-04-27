Розпочався книжковий фестиваль «Джура-фест-2012»

Як повідомили УНІАН організатори заходу, участь у ньому візьмуть 40 видавництв з різних регіонів України.

Під час фестивалю читачі зможуть не лише придбати нові видання за цінами видавців, а й поспілкуватися з авторами, взяти участь в дискусіях під час круглих столів.

Окрім цього, у рамках «Джура-фесту» відбудеться вечір співаного слова, майстер-класи з вишивки стібком від журналу «Українська вишивка» та з техніки ірландського мережива від журналу «Узоры для вязания», нагородження переможців конкурсу для дітей «Юний ілюстратор» та на найкраще оповідання на тему «Тернопілля – край легенд», а також відзначення кращих читачів міських дитячих бібліотек.