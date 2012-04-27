Центр Івано-Франківська зробили платним

Виконком Івано-Франківської міської ради встановив тариф за в’їзд та паркування автотранспорту в історико-архітектурній частині міста.

Як повідомили УНІАН у міськвиконкомі, затверджено тимчасову схему меж зони платного в’їзду та паркування автотранспорту в історико-архітектурній частині міста, встановлено плату за в’їзд та паркування автотранспорту у спеціально відведених місцях протягом доби в розмірі: 50 грн – для легкових автомобілів і 80 грн – для туристичних автобусів.

Безкоштовний в’їзд має спеціальний автотранспорт зі службовими державними номерами під час виконання прямих службових обов’язків, транспортні засоби, якими керують інваліди та особи, яким надано право керування автомобілем інваліда, а також транспортні засоби, що належать підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і які перевозять інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату.

Не братимуть грошей і з мешканців будинків, розташованих в межах зони платного в’їзду, при пред’явленні підтверджуючих документів.