Інфляція та валютні запаси покращуються

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів член ради НБУ Василь Горбаль.

«Незважаючи на те, що у старих документах є показник інфляції 7,9%, ми свідчимо про те, що є дефляційні певні тенденції, відповідно, буде скоригована і ця цифра до рівня близько 5%», - сказав В.Горбаль.

Крім того, він відзначив, що рада Нацбанку, незважаючи на песимістичні прогнози деяких експертів, прогнозує позитивну динаміку зростання обсягу золотовалютних резервів до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні збільшилися на 0,3%, або на 79 млн дол., – до 31,129 млрд дол. (в еквіваленті)

За січень-березень п.р. міжнародні резерви скоротилися на 2%, або на 665 млн дол.

Міжнародні валютні резерви НБУ в 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд дол., - до 31,795 млрд дол.