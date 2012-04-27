У популярної газети з'явився самозваний двійник

Про це УНІАН повідомив головний редактор газети Сергій Кулясов.

За його словами, в мережі Інтернет з'явився сайт-клон "Кременчугского Телеграфа" - "Телеграф в Кременчуге". Інтернет-видання має не лише схожу назву й адресу в інтернеті з провідним інформаційним ресурсом Полтави "Кременчугский ТелеграфЪ'", але й використовує зареєстрований товарний знак "ТелеграфЪ".

Редакції "Кременчугского Телеграфа" не вдалося самостійно з'ясувати у реєстратора доменного імені контактні дані власника сайту-клону. Керівництво реєстратора відповіло, що дані про їх клієнтів захищені Законом України «Про захист персональних даних» і на запит третіх осіб не надаються. Разом із тим реєстратор переслав скаргу «Кременчугского Телеграфа» керівництву сайту-клону.

Редакція «Кременчугского Телеграфа» також звернулася до міліції та прокуратури з проханням втрутитися в ситуацію, щоб припинити незаконні дії власників інтернет-ресурсу.