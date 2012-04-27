Школяр коліном проломив череп своєму однокласнику

На Кіровоградщині у загальноосвітньому навчальному закладі №16 смт Пантаївка Олександрійського району під час бійки у школі учень 11-го класу проломив череп своєму однокласнику.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прокуратурі області.

Подія сталася 24 квітня, у результаті бійки потерпілого за допомогою санавіаціїї транспортували до Кіровоградської обласної лікарні.

Стосовно однолітка потерпілого за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень прокуратура порушила кримінальну справу (ч.1 ст.121 КК України). З метою з’ясування всіх обставин справи прокурору міста Олександрії доручено провести правозахисну перевірку додержання Законів України «Про освіту» та «Про охорону дитинства» у цьому навчальному закладі.

За інформацією олександрійських ЗМІ, з`ясування стосунків між учнями почалося перед уроком прямо в класі, у хід пішли стільці. Бійка продовжилася після уроку в коридорі. Закінчилося все переломом лобної кістки черепа одному з учнів в результаті ударів кулаками і коліном.