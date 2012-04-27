Журнал «Всесвіт» заявив про рейдерську атаку

Редакція журналу «Всесвіт» заявила про спробу рейдерського захоплення. Про це виданню «Тиждень» повідомив заступник головного редактора журналу Дмитро Дроздовський.

У результаті 83-річний шеф-редактор опинився в лікарні, каже Дроздовський.

За його словами, рейдери вимагали негайно звільнити приміщення на вул.Грушевського, 34/1, яке офіційно належить ТОВ "Видавничий дім «Всесвіт», президентом якого є Олег Іванович Микитенко.

«Були погрози фізичної розправи в найближчому майбутньому», - зазначає Дроздовський.

«Після нападу було викликано міліцію. Але, як сказали рейдери, - це нічого не дасть, за цим нападом начебто стоїть регіонал», - сказано у повідомленні.

«Приходив якийсь пан із якимись юристами-амбалами, які ломилися в усі кімнати, вибивали двері, прагнули знищити документи і отримати підпис, що приміщення передано їм. Рейдери обіцяли повернутися і насильно не допустити редакцію до своїх робочих місць», - розповів Дроздовський.