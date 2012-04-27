Журнал «Всесвіт» заявив про рейдерську атаку
За словами заступника головного редактора, рейдери вимагали негайно звільнити приміщення на вул.Грушевського.
Редакція журналу «Всесвіт» заявила про спробу рейдерського захоплення. Про це виданню «Тиждень» повідомив заступник головного редактора журналу Дмитро Дроздовський.
У результаті 83-річний шеф-редактор опинився в лікарні, каже Дроздовський.
За його словами, рейдери вимагали негайно звільнити приміщення на вул.Грушевського, 34/1, яке офіційно належить ТОВ "Видавничий дім «Всесвіт», президентом якого є Олег Іванович Микитенко.
«Були погрози фізичної розправи в найближчому майбутньому», - зазначає Дроздовський.
«Після нападу було викликано міліцію. Але, як сказали рейдери, - це нічого не дасть, за цим нападом начебто стоїть регіонал», - сказано у повідомленні.
«Приходив якийсь пан із якимись юристами-амбалами, які ломилися в усі кімнати, вибивали двері, прагнули знищити документи і отримати підпис, що приміщення передано їм. Рейдери обіцяли повернутися і насильно не допустити редакцію до своїх робочих місць», - розповів Дроздовський.