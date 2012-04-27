Столичним водіям дозволять паркуватися на газонах

Екопарковка являє собою або решітку, або настил з круглими виїмками, пише «Комсомольська правда в Україні». Робиться настил зі спеціальної пластмаси за німецькою технологією. Коли машин на такій парковці немає, створюється видимість газону. Але цей "газон", коли на нього наїжджає машина, на відміну від природного не пошкоджується.

«Машинам виходить більше місця для парковок, і зберігається зелена зона», - розповіли в Головному управлінні благоустрою Києва про свій проект.

«Комунальні служби міста обробляють землю, садять траву ... Але через тиждень все вже зіпсовано автомобілями. А завдяки екологічним парковкам і трава, і грунт залишаються цілі», - зазначають чиновники.

Коштує квадратний метр такого паркування від 190 гривень. Встановлювати парковки збираються в паркових зонах і місцях відпочинку, де ставиться багато машин, а також біля великих торгових і розважальних центрів. Почнуть вже з кінця травня. А протягом місяця районні служби складуть адресний перелік місць, де доцільна установка таких парковок.