Податківці кажуть, що дійсно нагрянули до ТВі позапланово

Державна податкова служба у м. Києві повідомляє, що на телеканалі ТВі дійсно проводилася позапланова податкова перевірка. Підставою для перевірки стала постанова слідчого слідчого відділу Печерського районного управління ГУ МВС України у м. Києві, винесена у кримінальній справі, порушеній органами прокуратури.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні ДПС у м. Києві, податківці встановили, що "телеканал скористався послугами конвертаційно-транзитного угрупування на суму понад 2,2 млн грн". Станом на 26 квітня п. р. триває оформлення результатів перевірки.

За даними столичної податкової, «п’ять підприємців, які працюють у «Телекомпанія «Телерадіосвіт» (ТВі) сформували валові витрати товариству шляхом здійснення операцій з надання послуг по обробці інформаційного матеріалу, консультаційних послуг з питань комерційної діяльності, консультаційних послуг зі створення відеоархіву, послуг з використання матеріалів і фінансових ресурсів на загальну суму 5 млн. 494 тис. грн».

У межах компетенції податкової міліції, співробітники ГВПМ ДПІ у Солом’янському районі м. Києва ДПС встановили місцезнаходження вищевказаних фізичних осіб-підприємців, від яких отримали пояснення. Як йдеться в релізі ДПСУ в м. Києві, «значені фізичні особи-підприємці пояснили, що працюють або працювали на ТРК «Телерадіосвіт» та відповідно до своїх службових обов’язків, від імені ФОП (фізособа-підприємець) надавали ці послуги. Крім того, один з підприємців, згідно з його поясненням, зареєструвався ФОПом на прохання службових осіб телеканалу».

У столичній податковій наголошують, що Податковим кодексом України визначено, що однією з підстав для проведення перевірки є отримана податковим органом постанова слідчого, винесена відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні. Податківці підкреслюють, що отримана постанова була обов’язковою до виконання, а ухилення слідчого від її виконання тягне за собою відповідальність згідно закону. Таким чином, Державна податкова служба не могла нехтувати законними вимогами слідчого та діяла в межах та у спосіб, визначений законодавством України, підкреслюють столичні податківці.

Одночасно, за твердженнями податкової служби Києва, «невідомі особи здійснюють тиск та погрози працівникам органів ДПС у м. Києві, направлені на блокування супроводження перевірки».

Як повідомляв УНІАН, телеканал ТВі заявив, що, починаючи з 21 квітня, проти них проводяться протизаконні дії податкової міліції. Так, на каналі припускають, що податкова міліція незаконно проводить документальну перевірку каналу. Такий висновок телеканал робить на основі листів від податкової, отриманих їхніми контрагентами про перевірку.