Внаслідок чотирьох вибухів у центрі Дніпропетровська постраждали 9 людей (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Відділу зв'язків із громадськістю УМВС України в Дніпропетровській області Олексій Щербатов.

Наразі кореспондент УНІАН, як і всі журналісти, перебуває біля місця третього вибуху, який стався 15 хвилин тому на центральній алеї проспекту Карла Маркса в районі входу до Парку культури та відпочинку. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

О 12.20 другий вибух стався також на перехресті проспекту Карла Маркса і вулиці Столярова навпроти кінотеатру «Панорама». Вибуховий пристрій спрацював в урні. За словами О.Щербатова, вибухнув пакет, кинутий в урну. Внаслідок цього вибуху постраждали троє людей, які сиділи поряд на лавці біля Пам'ятника закоханим. За словами О.Щербатова, одна людина одержала легкі тілесні ушкодження і від медичної допомоги відмовилася.

Як повідомило УНІАН неперевірене джерело, сьогодні до міліції зателефонував невідомий і повідомив про те, що сьогодні в Дніпропетровську буде здійснено 9 вибухів. Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, О.Щербатов заявив, що у нього немає такої інформації.

Четвертий вибух стався приблизно о 12.45 також на зупинці трамвая №1 на вулиці Сєрова.