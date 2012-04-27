ЗМІ: в центрі Дніпропетровська відключили мобільний зв'язок
13:37, 27 квітня 2012Суспільство
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У центрі Дніпропетровська не працюють телефони.
Місце вибуху в Дніпропетровську,
У всіх людей в центрі міста зараз не працюють телефони. Мабуть, силовики наказали операторам відключати мобільний зв'язок - побоюються, напевно, що сигнали на "пекельні машинки" йдуть від терористів по мобільному зв'язку. Про це повідомляє «Комсомольская правда в Україні».
Видання також припускає, що міліція хоче таким чином призупинити вал паніки, що охопила місто. Тому що від усюди приходять чутки - вибухає вже і на околицях міста, на лівому березі міста.
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