Вибухи у Дніпропетровську кваліфікували як теракт

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«Сьогодні, у м. Дніпропетровську сталися вибухи, якими було травмовано осіб, що знаходилися поблизу місця події, - йдеться в повідомленні ГПУ. - Відразу ж до Дніпропетровська вилетіли міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, заступник генерального прокурора України Віктор Войцишен, перший заступник голови Служби безпеки України Петро Шатковський, працівники центрального апарату МВС та СБ України».

На місці події працюють слідчо-оперативні групи працівників правоохоронних органів області.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні сталося чотири вибухи в громадських місцях. За попередніми даними, постраждали дев'ять людей.