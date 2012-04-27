Завтра в Україні - 29° тепла

28 квітня по Україні температура вдень підвищиться до 29° тепла, надзвичайна пожежна небезпека.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 5-10 м/с, вдень у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 11-16°, у західних областях місцями - 6-9° тепла; вдень - 24-29°, на узбережжі морів - 18-23°, в Карпатах та горах Криму - 12-17°.

По Київській області невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 24-29°.

По м. Києву без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 26-28°.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, що 28 квітня - 3 травня у південних, східних, центральних областях, крім Вінниччини, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У більшості районів Криму та Харківської області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.