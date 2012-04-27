Міліція перевіряє всі машини на виїздах з Дніпропетровська

16:02, 27 квітня 2012
Суспільство
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Правоохоронні органи здійснюють контроль транспортних засобів на в'їзді та виїзді з Дніпропетровська.

Милиция проверяет все машины

Про це повідомив начальник управління зв'язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук, пише "Українська правда".

"Це лише один зі спеціальних заходів, які проводяться міліцією. Зокрема, ми проводимо перевірку в різних громадських містах – у метрополітені, у підземках, місцях скупчення людей", - сказав він.

"Для контролю громадського порядку залучені додаткові сили внутрішніх військ і спеціальні оперативно-розшукові заходи", - додав Поліщук.

На прохання прокоментувати інформацію "Комосмольской правды в Украине" про нібито перестрілку при спробі затримання підозрілих людей біля торгового комплексу "Караван" Поліщук відповів:

"Ми поки що не коментуємо заходи, які ми проводимо. Іншої інформації, на жаль, надати теж не можемо".

Поліщук закликав мешканців міста зберігати спокій і запевнив, що "ситуація контрольована".

"Здійснюються розшукові заходи. Якщо комусь з жителів Дніпропетровська щось відомо або він бачив якихось підозрілих людей, які розкидували щось по смітниках, просимо телефонувати на 102", - сказав він.

Поліщук також не підтвердив інформацію деяких ЗМІ про 5 чи більше вибухів у Дніпропетровську.

За офіційними даними, у місті сталося 4 вибухи.

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