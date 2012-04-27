Міліція перевіряє всі машини на виїздах з Дніпропетровська

Про це повідомив начальник управління зв'язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук, пише "Українська правда".

"Це лише один зі спеціальних заходів, які проводяться міліцією. Зокрема, ми проводимо перевірку в різних громадських містах – у метрополітені, у підземках, місцях скупчення людей", - сказав він.

"Для контролю громадського порядку залучені додаткові сили внутрішніх військ і спеціальні оперативно-розшукові заходи", - додав Поліщук.

На прохання прокоментувати інформацію "Комосмольской правды в Украине" про нібито перестрілку при спробі затримання підозрілих людей біля торгового комплексу "Караван" Поліщук відповів:

"Ми поки що не коментуємо заходи, які ми проводимо. Іншої інформації, на жаль, надати теж не можемо".

Поліщук закликав мешканців міста зберігати спокій і запевнив, що "ситуація контрольована".

"Здійснюються розшукові заходи. Якщо комусь з жителів Дніпропетровська щось відомо або він бачив якихось підозрілих людей, які розкидували щось по смітниках, просимо телефонувати на 102", - сказав він.

Поліщук також не підтвердив інформацію деяких ЗМІ про 5 чи більше вибухів у Дніпропетровську.

За офіційними даними, у місті сталося 4 вибухи.