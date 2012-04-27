Голова СБУ вилетів у Дніпропетровськ
16:18, 27 квітня 2012Суспільство
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До Дніпропетровська у зв’язку з серією вибухів вилетів голова Служби безпеки України Ігор Калінін.
Ігор КАЛІНІН
Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ України в Дніпропетровській області.
За даними прес-групи, в місті працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів.
„Здійснюються всі необхідні заходи для розслідування вибухів”, - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська прозвучали чотири вибухи, постраждали 27 осіб.
За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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