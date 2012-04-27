Голова СБУ вилетів у Дніпропетровськ

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ України в Дніпропетровській області.

За даними прес-групи, в місті працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів.

„Здійснюються всі необхідні заходи для розслідування вибухів”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська прозвучали чотири вибухи, постраждали 27 осіб.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).