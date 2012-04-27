СБУ нічого не відомо про затримання осіб, причетних до терактів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час позачергового засідання ВР заявив перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський, відповідаючи на запитання депутатів, наскільки достовірною є інформація, що причетних до цих злочинів вже затримали.

«Коли я сюди їхав, у мене не було жодної інформації про затримання осіб», - сказав він.

В той же час В.Рокитський відмовився припускати, кому були вигідні такі вибухи.

«Любий злочин є злочином перед народом України і Богом. Ми проведемо розслідування і назвемо осіб, які винні», - додав він.