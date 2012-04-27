СБУ нічого не відомо про затримання осіб, причетних до терактів
16:32, 27 квітня 2012Суспільство
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На даний час Служба безпеки не має інформації щодо затримання осіб, які мають причетність до терактів в Дніпропетровську.
СБУ нічого не відомо про затримання підозрюваних у теракті, фото novostiua.net
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час позачергового засідання ВР заявив перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський, відповідаючи на запитання депутатів, наскільки достовірною є інформація, що причетних до цих злочинів вже затримали.
«Коли я сюди їхав, у мене не було жодної інформації про затримання осіб», - сказав він.
В той же час В.Рокитський відмовився припускати, кому були вигідні такі вибухи.
«Любий злочин є злочином перед народом України і Богом. Ми проведемо розслідування і назвемо осіб, які винні», - додав він.
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