Пшонка вилетів до Дніпропетровська
16:37, 27 квітня 2012Суспільство
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До Дніпропетровська, де сталися вибухи, для координації зусиль правоохоронних органів з розкриття цього злочину, вилетів Генеральний прокурор України Віктор Пшонка.
|Віктор Пшонка відбув до Дніпропетровська
Кримінальну справу, за фактами вибухів у Дніпропетровську прийняли до провадження слідчі Генеральної прокуратури України.
Як повідомлялося, сьогодні, у м. Дніпропетровську сталися вибухи, якими було травмовано осіб, що знаходилися поблизу місця подій.
За вказаним фактом, прокурором Дніпропетровської області порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 ККУ (терористичний акт).
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