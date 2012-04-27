Пшонка вилетів до Дніпропетровська

16:37, 27 квітня 2012
Суспільство
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До Дніпропетровська, де сталися вибухи, для координації зусиль правоохоронних органів з розкриття цього злочину, вилетів Генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Віктор ПШОНКА
Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Кримінальну справу, за фактами вибухів у Дніпропетровську прийняли до провадження слідчі Генеральної прокуратури України.

Як повідомлялося, сьогодні, у м. Дніпропетровську сталися вибухи, якими було травмовано осіб, що знаходилися поблизу місця подій.

За вказаним фактом, прокурором Дніпропетровської області порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 ККУ (терористичний акт).

 

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