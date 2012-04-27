Пшонка вилетів до Дніпропетровська

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Кримінальну справу, за фактами вибухів у Дніпропетровську прийняли до провадження слідчі Генеральної прокуратури України.

Як повідомлялося, сьогодні, у м. Дніпропетровську сталися вибухи, якими було травмовано осіб, що знаходилися поблизу місця подій.

За вказаним фактом, прокурором Дніпропетровської області порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258 ККУ (терористичний акт).