У Львові вшанували пам'ять жертв операції «Вісла»
17:18, 27 квітня 2012Суспільство
514 0
Сьогодні у Львові пройшли заходи з вшанування жертв масових депортацій українців у XX столітті та 65-х роковин початку операції «Вісла».
|Ганебна депортація українців почалась 65 років тому
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, 28 - 29 квітня офіційна делегація від Львівської області візьме участь у заходах з нагоди вшанування пам`яті жертв операції “Вісла” у місті Перемишлі (Республіка Польща).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter