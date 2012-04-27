У Львові вшанували пам'ять жертв операції «Вісла»

Як передає кореспондент УНІАН, представники громадських організацій, керівництво області та міста поклали квіти до пам`ятного каменя на місці встановлення майбутнього пам’ятника жертвам депортацій українців у ХХ столітті. У заходах взяли участь перший заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій, депутати обласної ради Святослав Шеремета, Андрій Холявка, Павло Хобзей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, 28 - 29 квітня офіційна делегація від Львівської області візьме участь у заходах з нагоди вшанування пам`яті жертв операції “Вісла” у місті Перемишлі (Республіка Польща).