У Львові вшанували пам'ять жертв операції «Вісла»

17:18, 27 квітня 2012
Суспільство
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Сьогодні у Львові пройшли заходи з вшанування жертв масових депортацій українців у XX столітті та 65-х роковин початку операції «Вісла». 

Операція Вісла
Як передає кореспондент УНІАН, представники громадських організацій, керівництво області та міста поклали квіти до пам`ятного каменя на місці встановлення майбутнього пам’ятника жертвам депортацій українців у ХХ столітті. У заходах взяли участь перший заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій, депутати обласної ради Святослав Шеремета, Андрій Холявка, Павло Хобзей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, 28 - 29 квітня офіційна делегація від Львівської області візьме участь у заходах з нагоди вшанування пам`яті жертв операції “Вісла” у місті Перемишлі (Республіка Польща).

 

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