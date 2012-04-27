Кількість постраждалих у Дніпропетровську зросла до 29 осіб
18:08, 27 квітня 2012Суспільство
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В результаті вибухів у Дніпропетровську постраждало 29 людей. 26 з них госпіталізовано.
|26 людей госпіталізовані
Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
Зокрема, 11 постраждалих перебувають в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, 9 – в обласній дитячій клінічній лікарні, по одному постраждалому госпіталізовано в 5 різних лікарень Дніпропетровська.
5 госпіталізованих перебувають в тяжкому стані, 12 – в стані середньої важкості.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи.
За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
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