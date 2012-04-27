Кількість постраждалих у Дніпропетровську зросла до 29 осіб

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Зокрема, 11 постраждалих перебувають в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, 9 – в обласній дитячій клінічній лікарні, по одному постраждалому госпіталізовано в 5 різних лікарень Дніпропетровська.

5 госпіталізованих перебувають в тяжкому стані, 12 – в стані середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).