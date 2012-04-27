На Донеччині міліцію перевели на посилений варіант служби

У Донецькій області у зв'язку з подіями в м. Дніпропетровську міліцію переведено на посилений варіант несення служби.

Про це повідомили УНІАН у Відділі із зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що окрім щодня задіяних для охорони громадського порядку патрулів на вулиці міст регіону вийдуть додаткові наряди правоохоронців. Основна увага приділятиметься забезпеченню безпеки громадян і оперативному реагуванню на їх заяви і повідомлення.

Міліція висловила сподівання на пильність громадян і звернулася до населення області з проханням у разі виявлення якихось підозрілих предметів - негайно телефонувати за номером 102.