НКН: Влада хоче повісити теракти на афганців
В організації «Ніхто, крім нас» не виключають, що правоохоронні органи можуть звинуватити в організації вибухів у Дніпропетровську ветеранів-афганців із НКН.
|Афганці кажуть, що теракти вигідні і тим, хто хоче згортання громадської активності
Як повідомили УНІАН в організації «Ніхто, крім нас», про це заявив лідер організації Олександр Ковальов.
«Наші джерела в силових структурах повідомили нам, що вже через чотири години після вибуху обласними правоохоронцями розробляється версія про причетність до вибухів ветеранів-афганців», - сказав О.Ковальов.
Виходячи з вищевикладеного, О.Ковальов від імені всього НКН заявив: «Злочини, скоєні в Дніпропетровську, вигідні тим, хто хоче дестабілізації в країні, а також тим, хто хоче згорнути зростання громадянського руху, прийняти максимально репресивний варіант закону про мирні збори, а також мати привід для тиску на лідерів громадських організацій».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська прогриміли чотири вибухи, внаслідок яких постраждали 29 людей.
За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).