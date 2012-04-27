НКН: Влада хоче повісити теракти на афганців

Як повідомили УНІАН в організації «Ніхто, крім нас», про це заявив лідер організації Олександр Ковальов.

«Наші джерела в силових структурах повідомили нам, що вже через чотири години після вибуху обласними правоохоронцями розробляється версія про причетність до вибухів ветеранів-афганців», - сказав О.Ковальов.

Виходячи з вищевикладеного, О.Ковальов від імені всього НКН заявив: «Злочини, скоєні в Дніпропетровську, вигідні тим, хто хоче дестабілізації в країні, а також тим, хто хоче згорнути зростання громадянського руху, прийняти максимально репресивний варіант закону про мирні збори, а також мати привід для тиску на лідерів громадських організацій».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська прогриміли чотири вибухи, внаслідок яких постраждали 29 людей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).