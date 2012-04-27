Дніпропетровськ охоронятимуть внутрішні війська

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За словами міністра, він привіз з собою до Дніпропетровська додаткову групу спеціалістів-вибухотехніків та експертів, щоб вони зробили висновки про характер вибухів.

В.Захарченко повідомив, всі урни для сміття в радіусі одного кілометра від місць чотирьох вибухів обстежені, наявні в них предмети вилучені для експертизи. Міністр зазначив, що зловмисники професійно підкладали вибухові пристрої в урни, як елемент ураження спрацьовувала арматура, з якої виготовлені урни. За словами В.Захарченка, вибухові пристрої приводились в дію дистанційно за допомогою радіо або в інший спосіб.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр внутрішніх справ заявив, що жодних попередніх повідомлень про сьогоднішні вибухи правоохоронні органи не отримували.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждали 29 осіб.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).