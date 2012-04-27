У МВС і СБУ виключили "політику" в дніпропетровських подіях

Про це заявив керівник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник в ефірі телеканалу "Інтер".

"Не бачу ніякої політики в цьому. Це все носить кримінальний характер. А те що справу порушено за статтею "терористичний акт" – інакше й не може бути, тому що це дії, спрямовані на те, щоб не тільки шкоду принести життю, здоров’ю, а ще й спрямовані на те, щоб залякати людей", - цитує Українська правда.

Фаринник також зазначив, що інформація про те, що вибухові пристрої були приведені в дію за допомогою телефонів, не знаходить підтвердження.

"Можливо, ці пристрої були приведені в дію за допомогою якоїсь хімічної реакції, ми знаємо такий характер пристроїв", - сказав він.

У свою чергу заступник голови Служби Безпеки України Володимир Рокитський також виключив політичну складову в дніпропетровських подіях.

"Я думаю, немає політичної версії, тому що людські житті і отримані травми, не коштують жодного політичного рішення… Я сумніваюся, що якась політична сила може взяти участь у таких діях, тому що є на світі Бог, який такі речі не прощає", - сказав він.

"Шукати логіку в діях Брейвіка дуже важко. Хто може виключити, що у цьому акті не взяли участь психічно ненормальні люди? Ця версія має розглядатися. Версій дуже багато", - сказав також Рокитський.

Він попросив політиків "трохи зменшити запал, не нагнітати пристрасті" навколо подій у Дніпропетровську.

"Народ і так відчув певну біду, і користуватися цим станом людей у цій ситуації не варто. Потрібно спокійно розібратися у тому, що сталося, і ГПУ разом з МВС і прокуратурою будуть займатися цілодобово необхідною роботою для того, щоб виявити людей, причетних до цих дій", - додав Рокитський.

Перед цим в ефірі Шустер Live Рокитський також заявив, що Український антитерористичний центр звернувся за допомогою до міжнародних організацій.