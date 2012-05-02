ЗМІ: спецслужби схиляються до кримінальної версії вибухів у Дніпропетровську

Слідство у розслідуванні серії вибухів просунулося досить далеко, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

Правоохоронці продовжують розслідування теракту в Дніпропетровську. За неофіційними даними, спецслужби схиляються до «кримінальної» версії — можливо, бомби використовували для переділу сфер впливу.

«У місті йде війна між місцевими бізнес-угрупованнями, які досі пов'язані з криміналом, — пояснило джерело у Дніпропетровському управлінні Служби безпеки України.

«Два тижні тому, теж у результаті вибуху, загинув впливовий бізнесмен Геннадій Аксельрод, за яким тягнувся шлейф звинувачень у рейдерстві. Є всі підстави вважати, що ці теракти ніяк не пов'язані з політикою», — сказав він.

У ЗМІ обговорюється у першу чергу політична підоснова трагедії — вибухи прогриміли на тлі гучного скандалу навколо засудженої екс-прем'єра Юлії Тимошенко і незадовго до початку чемпіонату Європи з футболу, який деякі європейські політики закликають бойкотувати.

Офіційно правоохоронні органи і спецслужби коментують хід розслідування дуже стримано. Тим не менш, заступник голови СБУ Володимир Рокитський висловив упевненість, що ніякої політики в тому, що трапилося, немає. «Я сумніваюся, що якась політична сила може взяти участь у таких діях, тому що є на світі Бог, який такі речі не прощає», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.