Світові ціни на нафту знизилися на даних про зростання її запасів у США

Світові ціни на нафту знизилися після виходу даних щодо комерційних запасів "чорного золота" в США, передає РІА "Новости"з посиланням на агентство Bloomberg.

Вартість червневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) впала на 0,94 долара - до 105,22 долара за барель.

Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,46 долара і склала 118,20 долара за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (без стратегічних запасів) за тиждень, що завершився 27 квітня, виросли на 2,8 мільйона барелів, або на 0,8%, - до 375,9 мільйона барелів.