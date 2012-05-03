В Арізоні чоловік застрелив чотирьох людей, після чого наклав на себе руки

В американському штаті Арізона член воєнізованого загону з охорони кордонів застрелив чотирьох осіб, зокрема однорічну дівчинку, після чого наклав на себе руки.

Як повідомляє радіо «Свобода»,трагедія сталася в передмісті Фінікса. Поліція виявила тіла жертв і вбивцю в одному з приватних будинків. Серед убитих - чоловік і дві жінки. Дівчинка була ще жива, коли приїхала поліція, проте померла в лікарні.

Про передбачувані мотиви злочину поки що не повідомляється. Поліція не коментує і повідомлення про особу підозрюваного, що з`явилися в місцевій пресі. Газети стверджують, що вбивця був кандидатом на посаду шерифа графства Пінал в Арізоні, один з лідерів так званої "Прикордонної гвардії", відомий своїми симпатіями до неонацизму.