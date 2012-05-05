ВМС України та ЧФ готуються до святкування Дня Перемоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник командуючого ВМС України, командувач парадом від української сторони віце-адмірал Сергій Єлісєєв перед початком першої репетиції урочистого маршу безпосередньо вулицями Севастополя.

За інформацією віце-адмірала, всього в репетиції, а також у наміченій на 7 травня генеральній репетиції бере участь близько 1300 осіб, 12 парадних розрахунків (що складаються 50 на 50 із військовослужбовців ВМС України і ЧФ РФ – УНІАН).

Начальник берегових військ ЧФ РФ, командувач парадом із російської сторони генерал-майор Олександр Остриков, у свою чергу, в інтерв'ю журналістам підкреслив: «Унікальність параду полягає в тому, що ми пліч-о-пліч йдемо спільно в єдиному строю з Військово-Морськими силами України. Свято велике, думаю, виступимо гідно».

За твердженням генерал-майора, «цього року рівень підготовки збільшений». На думку О.Острикова, здійснювати спільне урочисте проходження «дуже важливо», оскільки, за його словами, «ми в єдиному строю з Військово-Морськими силами України віддаємо данину пошани ветеранам Великої Вітчизняної війни».

Як повідомляв УНІАН, українські ВМС 9 травня в Севастополі під час урочистого проходження будуть представлені парадними розрахунками з числа курсантів, молодших і старших офіцерів Академії ВМС ім. Нахімова, парадними розрахунками підрозділів Військ берегової оборони, навчального центру, корабельного складу флоту, а також почесною вартою, барабанщиками, зведеним оркестром, групою прапороносців, фанфаристами і лінійними. В урочистому проходженні також візьмуть участь парадні розрахунки підрозділів Повітряних сил Збройних сил України. Загальна чисельність військ ВМС України і Повітряних сил ЗС України на урочистому марші становитиме понад 600 військовослужбовців.