Після знайдення вибухівки Чернігів патрулює міліція

Про це О.Соколов заявив у коментарі УНІАН.

За його словами, усі служби спрацювали оперативно й точно. "На сьогодні у чернігівців немає підстав хвилюватися", - запевнив міський голова.

Він підкреслив, що всі заходи у місті, заплановані на 9 травня, відбудуться у повному обсязі, хоча патрулі міліції будуть посилені. "Зараз ще триває посилене патрулювання міста правоохоронцями", - зауважив О.Соколов.

Також він висловив сподівання, що урочисті заходи на День Перемоги у Чернігові, як завжди, будуть яскравими та масовими. Зокрема, цього дня в обласному центрі Чернігівщини заплановано покладання квітів до могили загиблих солдат під час визволення Чернігова у сквері імені Попудренка, мітинг-реквієм на Меморіалі Слави та проведення на Красній площі тематичної програми "В шесть часов вечера после войны…" за участі хору ветеранів і аматорських колективів, колективів військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Чернігова, у сквері імені Попудренка, біля світломузичного фонтану в урні для сміття правоохоронці виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Предмет оглянули представники відповідних служб та знешкодили його на місці.

Слідче управління УМВС України в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ознаками статті 296 частини 4 Кримінального кодексу України "хуліганство", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.