Собачий корм став джерелом захворювання

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на заяву представників міністерства охорони здоров'я, люди могли заразитися, коли брали корм для тварин руками.

«Люди могли заразитися, коли брали (руками) корм для тварин, заражений сальмонельозом, або маючи контакт з тваринами (які вживали в їжу даний корм) або при контакті із забрудненими поверхнями», - наводить агентство заяву міністерства охорони здоров'я Огайо штату.

За його даними, п'ятеро людей було госпіталізовано. Серед тих, хто заразився - чотиримісячне немовля і 74-річна жінка.

Джерелом зараження став корм для собак.

У листопаді минулого року санітарні служби США почали перевірку сухого корму для домашніх тварин в найбільших торгових мережах через побоювання, що корм може стати джерелом зараження людини сальмонельозом.

Інспектори управління брали проби кормів у найбільших торгових мережах США. Перевірки стосуються не лише корми для кішок і собак, але також і для кроликів, рептилій, птахів, акваріумних рибок, хом'яків і морських свинок.

Людина може заразитися сальмонельозом, якщо в їжу потрапляють зіпсовані або заражені продукти. Інфекція також може потрапити до організму через немиті руки, припускають медики.