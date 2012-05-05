Азаров: вітаємо турецьких будівельників, але...

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром Туреччини Алі Бабаджаном.

«Турецькі компанії широко беруть участь у різних будівельних проектах в Україні. Ми вітаємо ваші компанії на нашому ринку. Але хотілося б, щоб і наші будівельні компанії теж брали участь у роботі на турецькій території», - сказав М.Азаров.

Також він відзначив можливість розширення двосторонньої співпраці в науково-технічній сфері. «Можна було б активізувати співпрацю між Національною радою з науки і технологій Туреччини і нашим Державним агентством з науки та інформатизації», - сказав прем'єр.