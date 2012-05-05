«Студентська республіка» принесла на Банкову «Тарасову карту»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що свій проект студентські лідери презентували під час зустрічі з радником Президента України Ганною Герман.

Йдеться про проект зі створення всеукраїнської електронної карти об’єктів, пов’язаних із життям і діяльністю Великого Кобзаря. Студенти України разом зі своїми ровесниками з діаспори мають намір розробити та систематизувати таку карту шевченківських пам’яток.

Передбачається, що проект «Тарасової карти» реалізовуватиметься за участю добровольців (в основному зі студентської та наукової молоді) за допомогою сучасних інтерактивних технологій.

4 травня на зустрічі в Адміністрації Президента студенти презентували технічні аспекти проекту – принцип його роботи, визначення характеру об’єктів аудиту тощо. Разом із директором Національного музею Тараса Шевченка Дмитром Стусом учасники розмови також обговорили терміни реалізації проекту.

Голова «Студентської республіки» Павло Вікнянський висловив упевненість, що започатковане співробітництво студентства та влади буде конструктивним. «Багато років ми очікували, що держава і Президент - як глава держави - це зробить. Зараз ми бачимо, що такий діалог почав відбуватися», - зазначив він.

«Ми готові братися за відповідальні справи і вважаємо, що це є не політичні, а патріотичні речі», - підкреслив голова організації.

Ідея залучити студентство до реалізації Указу глави держави з підготовки до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка виникла на першій зустрічі представників «Студентської республіки» з радником Президента Г.Герман, що відбулася 20 квітня цього року, нагадали в прес-службі.