Київ ліквідує театральні каси

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, зазначивши, що вже навіть є відповідний проект рішення Київради, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

За словами О.Бригинця, йдеться про проект рішення «Про припинення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Дирекція театрально-концертних та спортивно-видовищних кас».

«Насправді театральні каси потрібно не закривати, а поставити в центрі міста та кожному районі столиці, щоб всі мали змогу купувати квитки поруч з будинком. Тим більше, що Стратегія розвитку Києва передбачає збільшення відвідування театрів в 3,5 разів», - зазначив О.Бригинець.

Депутат висловив занепокоєння, що в Києві можуть бути ліквідовані взагалі всі збиткові підприємства в галузі культури.

За його інформацією, до переліку закладів культури, які працювали зі збитками в 2011 році, входять, зокрема, Циганський музично-драматичний театр «Романс»; Київська мала опера; Парк культури і відпочинку «Гідропарк»; Центральний парк культури і відпочинку; кінотеатр «Загреб»; кінотеатр «Київкінофільм»; ДКП «Екран»; Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

«Як бачимо, збиткових закладів культури багато. Якщо ми все почнемо закривати, то ми залишимось без культури. Навпаки важливо популяризувати театральні каси, які належать місту, а не ліквідовувати», - переконаний О.Бригинець.

Він зазначив, що на одному з найближчих засідань комісії Київради з питань культури та туризму розглядатиметься проект рішення про ліквідацію муніципальної мережі театральних кас.