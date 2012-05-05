Ціни на наймані квартири в Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Святошинський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 378 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою в 606 дол./місяць.

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 606 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 784 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 927 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. – до 503 дол., 2-кімнатних – на 26 дол., до 836 дол., 3-кімнатних – на 12 дол. – до 975 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 391 дол., 2-кімнатних – на 7 дол. – до 501 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 722 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол. – до 472 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 587 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 734 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 429 дол., 2-кімнатних – на 14 дол., до 571 дол., 3-кімнатних, – на 12 дол., до 684 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. - до 404 дол., 2-кімнатних – на 13 дол., до 536 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 703 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол., до 378 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 510 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 649 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. – до 385 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 528 дол., 3-кімнатних – на 10 дол. – до 634 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 382 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 488 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 606 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 387 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 510 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 654 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в січні-березні 2012 року зросла на 5,62% (32 дол.) – до 601 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.