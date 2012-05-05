Багата земля Дніпропетровська: 75 офіційних мільйонерів

Про це УНІАН повідомили у Державній податковій службі у Дніпропетровській області.

«Аналіз поданих декларацій свідчать про позитивні зміни в ментальності наших громадян»,- наголошується у повідомленні.

Доходи за минулий рік задекларували 49,4 тис. жителів області, у тому числі майже 17,8 тис. державних службовців, що на 38% більше, ніж за 2010 рік.

Загальна сума задекларованих доходів - понад 1,4 млрд грн. У середньому на одну декларацію припадає 29 тис. грн.

Більше всього декларацій традиційно подали сільські жителі - 7,6 тис. на суму понад 18 млн грн.