Facebook оцінив себе у 96 млрд доларів

Таким чином, компанія оцінила себе в $77–96 млрд, пише kommersant.ua.

Facebook планує розмістити 377 мільйонів своїх акцій. Якщо інвестори куплять їх за максимальною ціною, то соціальна мережа Марка Цукерберга зможе виручити за свої акції до $11,8 млрд, а сам пан Цукерберг може заробити близько $1 млрд.

Розміщення Facebook, швидше за все, стане найбільшим у світі IPO високотехнологічної компанії. Востаннє такий ажіотаж з приводу IPO високотехнологічної компанії спостерігався в 2004 році при виході на біржу корпорації Google. Тоді інтернет-пошукач продав свої акції по $85, заробивши на IPO $1,9 млрд при загальній оцінці у $23 млрд. Зараз ринкова капіталізація Google складає майже $200 млрд.

Багато експертів вважають, що ажіотаж навколо IPO Facebook приведе до того, що після розміщення акції продовжать рости в ціні.