ЗМІ: Дніпропетровські терористи висували вимоги

Про це повідомло анонімне джерело Комсомольської правди в СБУ.

«Бомби виготовили з того, що можна купити в будь-якому господарському магазині, за інструкцією з Інтернету.»

За словами джерела, в спецслужби надходили вимоги нефінансового характеру, але поки не відомо точно, чи були це організатори вибухів, чи ж люди, що намагаються одержати свою вигоду від них.

«І вимоги висувалися! Але не фінансового характеру, і ще не зрозуміло, самими "бомбістами" чи ж іншими людьми, які намагаються використовувати ситуацію на свою користь. Текст звернення поки афішувати не можна - йде робота.»

Також до кінця не зрозуміла мета, яку переслідували підривачі.

«Можливо, хтось таким чином зводить особисті порахунки з керівництвом силових відомств Дніпропетровської області. Адже зрозуміло, якщо злочин не розкриють - послідують звільнення. Не можна виключати, що за цим стоїть хтось зі скривджених екс-правоохоронців» - сказало джерело.