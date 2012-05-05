Івано-Франківськ святкує 350-річчя

Як передає кореспондент УНІАН, святкування розпочалося з покладання квітів до пам’ятника Івану Франку.

Потім колона делегацій з різних областей України та зарубіжжя, керівників області та міста пройшла під звуки духового оркестру центральними вулицями до міської Ратуші, де відбулося урочисте відкриття свята.

З балкона Ратуші патріарх Святослав (УГКЦ), патріарх Філарет (УПЦ КП) та митрополит Мефодій (УАПЦ) спільно відслужили подячний молебень до Пресвятої Богородиці за місто і його жителів, за Україну.

Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус назвав присутність на святкуванні глав трьох українських церков історичним фактом.

Привітання від Президента України Віктора Януковича зачитав голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк, а від прем’єр-міністра Миколи Азарова - заступник міністра культури Тимофій Кохан.

Глави трьох українських церков освятили пам’ятний знак першій українській церкві Святого Воскресіння у скверику біля площі Ринок. Перша українська церква на цьому місці діяла у XVII столітті.

До 350-річчя міста відкрили відреставрований бастіон Станіславської фортеці, де проходить дводенний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів - 2012».

Протягом двох днів на різних площах міста відбудуться концерти фольклорних гуртів, працюватимуть виставки тощо. Родзинкою стане концерт Олега Скрипки і гурту «ВВ» на літній сцені біля пам’ятника Івану Франку.

Неділю, 6 травня, розпочнеться архієрейськими літургіями в усіх церквах міста.

О 17.00 на сцені обласної філармонії відбудеться музично-хореографічне дійство Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», а в той самий час на площі Ринок своє мистецтво продемонструє духовий оркестр Rota з латвійської Єлгави.

У понеділок, 7 травня, планується відкриття кімнати-музею одного з учасників «Руської трійці» Івана Вагилевича на базі Івано-Франківського національного медичного університету.

Загалом до 350-ліття Івано-Франківська заплановано 55 заходів, що завершаться 14 травня, коли на Вічевому майдані в Івано-Франківську покажуть Кубок Євро-2012.

Довідка УНІАН. Перша згадка про Івано-Франківськ датується 1662 роком, коли місто отримало Магдебурзьке право. Заснував місто польський магнат Андрій Потоцький як фортецю і назвав ім’ям свого сина Станіслава, який загинув під Віднем, захищаючи місто від турецького війська.

З 1662 до 1772 року і з 1918 до 1939 року носило назву Станиславів (Stanisławów), з 1772 до 1918 року - Станіслав (Stanislau). З 1939 року радянською владою було повернуто австрійську назву Станіслав, а 9 листопада 1962 року на честь 300-річчя міста було перейменовано в Івано-Франківськ.

7 травня Івано-Франківськ щороку відзначає День міста.

Цьогорічні основні ювілейні заходи відбуваються 5-6 травня, оскільки 7 травня – робочий день.

Наступні Дні міста планують проводити у першу неділю травня.