Погода на 6 травня: можливі грози

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°; вдень 22-27°, на півдні та сході до 30°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Київській області у неділю місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях становить 14-20°, у Дніпрі біля Киева 18°.