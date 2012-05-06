На Дніпропетровщині у рамках суботника висадили 10 тисяч дерев
01:54, 06 травня 2012Суспільство
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У Дніпропетровській області у рамках загальнообласного суботника з підготовки регіону до відзначення 67-ї річниці Перемоги висаджено 10 тисяч дерев і 7 тисяч кущів.
Євген Удод вийшов із кабінету садити дерева
Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації, у суботнику взяли участь понад 136 тисяч жителів області, у тому числі керівники і співробітники регіональних та місцевих органів влади.
Зокрема, голова ОДА Олександр Вілкул та голова облради Євген Удод висаджували дерева у парках Дніпропетровська.
Загалом сьогодні у містах та селах області було впорядковано 5,2 тис. га території парків, скверів, алей та прибудинкових територій, створено понад 20 га нових газонів та квітників, очищено від сміття 200 км берегів водойм, ліквідовано сотні стихійних сміттєзвалищ.
Також під час суботника на Дніпропетровщині обладнано понад 40 нових дитячих майданчиків.
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