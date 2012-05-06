Сімох українок заарештували за проституцію в Косово
10:22, 06 травня 2012Суспільство
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Семеро громадянок України та три косовських албанця заарештовані в краї Косово за підозрою в занятті проституцією і торгівлі людьми.
Поліція Косово заарештувала сімох українок за проституцію
Як передає РІА «Новости», про це повідомила косовська поліція.
Жінки 1968-1991 років народження і чоловіки 1980-1991 років народження поміщені під попередній арешт на 48 годин.
Операція під кодовою назвою "Ніч" була проведена поліцією в одному з готелів міста Урошеваць на південному сході Косово. Повідомляється, що сексуальні послуги для клієнтів у цьому місці коштували від 60 до 200 євро. Передбачається, що незаконна діяльність процвітала впродовж кількох років.
Зараз готель закрито. Поліція у зв'язку з цією справою обіцяє нові затримання.
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