Сімох українок заарештували за проституцію в Косово

Як передає РІА «Новости», про це повідомила косовська поліція.

Жінки 1968-1991 років народження і чоловіки 1980-1991 років народження поміщені під попередній арешт на 48 годин.

Операція під кодовою назвою "Ніч" була проведена поліцією в одному з готелів міста Урошеваць на південному сході Косово. Повідомляється, що сексуальні послуги для клієнтів у цьому місці коштували від 60 до 200 євро. Передбачається, що незаконна діяльність процвітала впродовж кількох років.

Зараз готель закрито. Поліція у зв'язку з цією справою обіцяє нові затримання.