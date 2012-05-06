Вантажівка вбила дворічну дитину

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, трагедія сталася у селі Мольниця Герцаївського району 4 травня.

Під заднє колесо вантажного автомобіля MAN, водій якого привіз до дитячого притулку хлібобулочні вироби, потрапив дворічний хлопчик, вихованець багатодітного притулку, яким опікується Герой України, священик отець Лонгін (Михайло Жар).

Медичному персоналу центральної районної лікарні, куди одразу ж був доставлений малюк, врятувати йому життя не вдалося - від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

Загибла дитина поступила до цього притулку із Миколаївського дитячого будинку наприкінці березня поточного року.

За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Досудове слідство у справі триває.