У ялтинському кафе намагався застрелитися вірменин
13:31, 06 травня 2012Суспільство
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Громадянин Вірменії здійснив спробу самогубства в кафе на багатолюдній набережній Ялти.
Молодий чоловік, що приїхав до Криму з Вірменії, здійснив спробу самогубства, вистріливши собі в скроню з травматичного пістолета, лікарі борються за його життя.
Про це повідомив РІА «Новости» представник прес-служби кримського управління МНС України.
За його даними, 24-річний житель вірменського міста Спітак намагався застрелитися вчора в кафе "Майамі" на багатолюдній набережній Ялти.
"Куля пробила скроню, постраждалий у глибокій комі був доставлений до реанімації Лівадійської лікарні", - сказав співрозмовник агентства.
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