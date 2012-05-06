У ялтинському кафе намагався застрелитися вірменин

Молодий чоловік, що приїхав до Криму з Вірменії, здійснив спробу самогубства, вистріливши собі в скроню з травматичного пістолета, лікарі борються за його життя.

Про це повідомив РІА «Новости» представник прес-служби кримського управління МНС України.

За його даними, 24-річний житель вірменського міста Спітак намагався застрелитися вчора в кафе "Майамі" на багатолюдній набережній Ялти.

"Куля пробила скроню, постраждалий у глибокій комі був доставлений до реанімації Лівадійської лікарні", - сказав співрозмовник агентства.