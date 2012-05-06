Завтра в Україні - тепло, але мокро

Завтра, 7 травня, в Україні, окрім більшості східних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у карпатському регіоні подекуди сильні зливи.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 22-27°, на півдні та сході місцями 30°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Сьогодні, 6 травня, температура води у Чорному та Азовському морях 16-21°, у Дніпрі біля Києва - 19°.