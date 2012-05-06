Принц Вільям не приїде на футбол у Донецьк

Онук британської королеви, принц Вільям не приїде в Україну на Чемпіонат Європи з футболу і не буде присутній на матчах збірної Англії.

Про це повідомила сьогодні лондонська недільна газета "Дейлі телеграф", передає ІТАР-ТАСС.

Принц Вільям є президентом Футбольної асоціації Англії. Заснована восени 1863 року, вона здійснює загальне управління англійським футболом.

Очікувалося, що принц Вільям як глава Футбольної асоціації буде присутній на матчах збірної Англії, котрі відбудуться в червні в Донецьку і Києві. Проте зараз стало відомо, що він не приїде в Україну.

"Відсутність Вільяма стане ще одним ударом по Євро-2012 після того, як ряд європейських лідерів заявили, що мають намір бойкотувати ігри у зв'язку з повідомленнями про порушення прав людини стосовно Юлії Тимошенко", - підкреслює газета.

Тим часом у палаці стверджують, що нинішнє рішення принца "ніяк не пов'язане з політичною ситуацією, що склалася в Україні".

Проте "Санді телеграф" повідомляє, що екс-прем'єр-міністр Ю.Тимошенко, котра відбуває 7-річний тюремний строк, надіслала спеціальне послання лідерам Європи, в якому закликала їх "посилити тиск на уряд України в період перед початком Євро-2012".